Правительство Латвии готово списать малообеспеченным и нуждающимся долги до 5000 евро

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Кабинет министров одобрил разработанный Минюстом пакет законопроектов, которые предусматривают возможность для физических лиц с низкими доходами и небольшими долгами в установленном порядке освободиться от долговых обязательств.

Министр юстиции Янис Борданс подчеркнул, что новый механизм предназначен только для проживающих в стране жителей, которые перед подачей заявления на освобождение от долгов в установленный законом период имели статус малоимущего или малообеспеченного лица.

Законопроект предусматривает, что расходы на погашение долговых обязательств будут взиматься из средств физических лиц и это не окажет негативного влияния на бюджет страны. «Мы не можем гарантировать, что люди, которые в настоящее время погрязли в болоте быстрых кредитов, вновь не окажутся в нем, но наша обязанность — дать им возможность из него вырваться», — заявил министр.

Как ранее заявил Минюст, предусмотренный в настоящее время законом о неплатежеспособности процесс неплатежеспособности физических лиц относительно дорог и не применяется к лицам с долговыми обязательствами до 5000 евро. Таким образом, у людей с низким уровнем доходов нет возможности юридически решить свои проблемы с платежеспособностью.

Новые правила будут применяться к ограниченному кругу физических лиц, долговые обязательства которых в целом составляют от двух минимальных зарплат до 5000 евро, при этом с долговыми обязательствами определенного вида. Заявления об освобождении от долговых обязательств будут рассматривать присяжные нотариусы, но до этого физическое лицо должно будет пройти курсы навыков управления своими финансами.

Законопроект предусматривает, что жалобы на действия присяжного нотариуса и принятые им решения будет рассматривать суд.

Освобождение от долговых обязательств можно использовать только один раз, в свою очередь процесс неплатежеспособности физического лица — через десять лет.

В целом поправки будут внесены в семь нормативных актов, чтобы обеспечить полноценное применение механизма освобождения от долгов.

Изменения в законах еще должен утвердить Сейм.