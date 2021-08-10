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Правительство Латвии ввело режим ЧС на границе с Беларусью

Фото pexels.com

Правительство Латвии во вторник на заседании утвердило предложение министра внутренних дел Марии Голубевой ввести режим чрезвычайной ситуации (ЧС) на границе с Беларусью из-за наплыва нелегальных мигрантов, сообщает ТАСС. Этот режим будет действовать до 10 ноября.

«Решение правительства о введении ЧС на границе Латвии принято. Усиление охраны границы произойдет незамедлительно», — сообщила в своем Twitter глава МВД.

Как сообщает местное агентство LETA со ссылкой на постановление кабмина, режим ЧС будет действовать в Лудзенском, Краславском, Аугшдаугавском краях республики и во втором крупнейшем городе страны Даугавпилсе. Государственной службе пограничной охраны разрешается использовать физическую силу и специальные средства, чтобы незамедлительно возвращать в Белоруссию лиц, которые незаконно пересекли государственную границу Латвии.

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Решение правительства также предусматривает, что Национальные вооруженные силы (НВС) и Государственная полиция должны оказывать погранохране помощь в обеспечении пограничного контроля на латвийско-белорусской границе с целью предотвращения ее незаконного пересечения.

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