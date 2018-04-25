Правительство Литвы будет решать об учреждении посольства в Австралии

В данный момент Литву в Австралии представляет посольство в Японии. МИД отмечает, что у этого посольства ограниченные возможности работы с Австралией в условиях нерезиденства.

Предлагается аккредитовать посольство в Австралии также в Новой Зеландии, Малайзии, Сингапуре, Индонезии и при находящемся в Джакарте секретариате ASEAN.

Кроме того, министерство отмечает, что в этой стране имеется литовская община с глубокими традициями, которая не раз обращалась к руководству правительства Литвы с предложением учредить представительство.

Отмечается что, Литва не использует потенциал торгово-экономических связей в этом состоятельном и экономически стабильном государстве, богатом природными ресурсами, однако из-за нехватки информации литовский бизнес мало знает о нишах бизнеса в этой стране.

По данным МИД, экспорт Литвы в Австралию в 2018 году составил 61,6 млн евро.

В этом году на открытие посольство потребовались бы 845 тыс. евро министерских ассигнований. Потребность в средствах в 2021 и 2022 годах составит по 981 тыс. евро. Планируется, что в посольстве будут шесть работников.

По информации МИД, во время переписи населения Австралии 2016 года в этой стране проживали более 16 тыс. лиц литовского происхождения, однако по неофициальным подсчетам литовских общин, таких лиц может быть более 50 тыс.