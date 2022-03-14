Правительство Литвы думает о снижении акцизов на горючее

«Если говорить о снижении акциза до минимума, то (…) можно говорить об удешевлении бензина, наверное, на 13 центов, а дизтоплива — на 5 центов», — сообщил на заседании комитета Норкунас.

Норкунас подчеркнул, что Еврокомиссия (ЕК) сейчас не позволяет снижать налог на добавленную стоимость (НДС) на горючее, но уже рассматривает этот вопрос.

«Пока нет решения ЕК, самостоятельное решение государства-члена о снижении НДС в нарушение директивы может обусловить санкции», — сказал Норкунас членам Сейма.

В результате снижения акциза на горючее поступления в бюджет уменьшатся примерно на 127 млн евро. Предлагаемый минимальный акциз на бензин должен составить 359 евро вместо 466 евро за 1 тыс. литров, на дизтопливо — 330 евро вместо 372 евро за 1 тыс. литров.

Ранее правительством был утвержден план о том, что акциз на дизтопливо с 2023 года будет повышен до 410 евро за 1 тыс. литров, с 2024 года — до 466 евро, а с 2025 года — до 500 евро за 1 тыс. литров.

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