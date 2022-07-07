Правительство Литвы начало процедуры по вступлению Швеции и Финляндии в НАТО

Протоколы Североатлантического договора о присоединении Финляндии и Швеции были подписаны послами и постоянными представителями 30 стран НАТО в Брюсселе во вторник, сразу после этого необходимые документы были отправлены в институции всех стран для согласования.

«Ратификация этих протоколов создаст юридические возможности для вступления Королевства Швеция и Финляндской Республики в НАТО. Само собой разумеется, что это огромное укрепление нашей безопасности, гарантии, и поэтому мы просим о ратификации в порядке особой срочности», — сказал на заседании вице-министр иностранных дел Раймундас Кароблис.

Ратификация протоколов о присоединении будет рассмотрена на внеочередном заседании Сейма на следующей неделе.

Литва не первая ратифицировала протоколы о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО – это уже сделал в среду парламент Эстонии.

«Я очень рада, что мы можем представить эти решения в Сейм», — сказала премьер-министр Ингрида Шимоните.

Протоколы о присоединении вступят в силу, когда все государства-члены НАТО уведомят правительство США о принятии.

После вступления в силу этих протоколов о присоединении генеральный секретарь Североатлантического Альянса направит официальные приглашения правительствам Финляндии и Швеции присоединиться к договору от имени всех участников договора.

Финляндия и Швеция станут членами НАТО день депонирования документов о вступлении в правительстве США, говорится в пояснительном документе, подготовленном МИД.

Ранее нейтральные Финляндия и Швеция изъявили желание присоединиться к оборонному Альянсу после вторжения России в Украину.

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