Правительство Литвы одобрило поправки к бюджету этого года

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Литовское правительство в среду утвердило поправки к госбюджету на этот год, которые направлены на смягчение последствий инфляции, компенсацию чрезвычайно высоких цен на газ и электроэнергию, оказание помощи беженцам из Украины, а также на поддержание железнодорожной инфраструктуры и безопасности.

Проект поправок планируется вынести на утверждение Сейма в четверг.

«Изменения связаны с военным вторжением в Украину и последующими изменениями экономических прогнозов, как с точки зрения уровня инфляции, так и с точки зрения долгосрочных тенденций цен на энергоносители, а также с дополнительной поддержкой украинским беженцам и поддержанию состояния критически важных объектов национальной инфраструктуры, которое связано санкциями против России и Беларуси», — заявила на заседании Кабмина министр финансов Гинтаре Скайсте.

В пересмотренном проекте бюджета намечается выделить 973 млн евро. для смягчения последствий инфляции, из них 570 млн евро планируется выделить на компенсации населению в связи с резким подорожанием газа и электроэнергии.

На повышение не облагаемого налогами минимума доходов на 80 евро до 540 евро потребуется 103 млн евро. На повышение пенсий по старости на 5% потребуется 67,7 млн евро. По сравнению с январем 2021 года пенсии в среднем вырастут на 69 евро.

На выросшие компенсации отопления предлагается выделить более 30 млн евро, а на повышение пособий, государственных пенсий и детских выплат – еще 75,7 млн евро. Величина всех этих выплат, по сравнению с 2021 годом, вырастет на 15%.

В связи с повышением цен на энергоносители на поддержку бизнеса планируется выделить 120 млн евро, а еще 9,3 млн евро. евро — для пострадавшего сельского хозяйства.

Дополнительные 155 млн евро будут выделены компании Lietuvos gelezinkeliai, теряющей доходы из-за международных санкций. Эти средства будут предоставлены железнодорожной группе для электрификации линии Вильнюс-Клайпеда и затраты по обслуживанию инфраструктуры.

На украинских беженцев предлагается выделить 370 млн евро – основная часть этих средств пойдет на их социальное обеспечение.

Министр финансов Гинтаре Скайсте заявила во вторник, что дефицит бюджета в этом году вырастет на 4,9% от внутреннего валового продукта (ВВП). Дефицит ранее прогнозировался на уровне 3,3% ВВП.

Ожидается, что государственный долг снизится с 44,8% до 43,3% ВВП, но он снижается только потому, что ВВП растет, номинальный долг, между тем, будет выше.

Планируется, что доходы государственного бюджета в этом году увеличатся на 734 млн евро, а расходы – на 811,1 млн евро. Общие доходы государственного бюджета вместе со средствами Европейского Союза в этом году достигнут 15,1 млрд евро, а расходы – 17,4 млрд. евро.

Поправки к проекту бюджета планируется представить в Сейме в четверг, 14 апреля.

Впервые бюджет этого года был пересмотрен в марте, чтобы увеличить расходы на оборону с 2,05% до 2,52% ВВП, или на 300 млн. евро.

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