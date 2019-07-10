Правительство Литвы одобрило узаконивание продуктов конопли

Фото из открытых источников

🔊 Воспроизвести

Литовское правительство одобрило рассматривающиеся в сейме поправки к законам, которые позволили бы использовать для производства различных продуктов все растение лубоволоконистой конопли полностью и отказаться от нынешнего ограничения выращивать ее только для получения волокна, семян и с садоводческими целями.

«Мы прогнозируем, что земледельцы и переработчики страны смогут использовать все части растения и выращивать его не только для получения волокна и семян, но и для производства других изделий, например, продуктов питания, кормов и даже деталей для автомобилей», – сказал на заседании правительства министр сельского хозяйства Гедрюс Сурплис.

По его словам, если разрешить переработку всех частей конопли, то созданная этим сектором стоимость будет генерировать для литовской экономики большие доходы – по подсчетам коноплеводов, из заработок с одного гектара конопли может увеличиться с 300 до 4100 евро за гектар.

Сейчас в Литве можно свободно купить различные продукты питания с содержанием семян конопли или конопляного масла – хлеб, муку, пиво. Однако, например, конопляное масло, даже произведенное из законно выращенной в Литве конопли – запрещено.