Литовское правительство окончательно утвердило план развития мобильной связи пятого поколения 5G на период до 2025 года.
В проекте предусмотрено, что внедрение в Литве этого стандарта связи должно начаться в следующем году, а до конца нынешнего года должны быть присвоены радиочастоты и объявлен их аукцион.
Цель — чтобы связь 5G до 2022 года получила развитие хотя бы в одном из пяти крупнейших по численности населения городов Литвы — в Вильнюсе, Каунасе, Клайпеде, Шяуляй или Паневежисе.
«Весь пакет исключительно важен не только в плане экономического поощрения, но и в том плане, чтобы государство могло контролировать и осуществлять надзор, чтобы технологии 5G постепенно влились в весь государственный сектор», — сказал министр транспорта и коммуникаций Ярослав Наркевич.
До 2025 года этой высокоскоростной связью намечается покрыть важнейшие коридоры сухопутного транспорта и территории городов.
“Правительство Литвы окончательно утвердило план развития связи 5G”
Идиоты! Сами от этих вышек и передохнут все! В других странах эти вышки люди жгут, в Литве собираются устанавливать! Так и в Литве будут жечь, никто не захочет из-за них умирать, хоть бы сначала информацию о них поискали, это же оружие, жесткое микроволновое излучение!