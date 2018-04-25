Правительство Литвы окончательно утвердило план развития связи 5G

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Литовское правительство окончательно утвердило план развития мобильной связи пятого поколения 5G на период до 2025 года.

В проекте предусмотрено, что внедрение в Литве этого стандарта связи должно начаться в следующем году, а до конца нынешнего года должны быть присвоены радиочастоты и объявлен их аукцион.

Цель — чтобы связь 5G до 2022 года получила развитие хотя бы в одном из пяти крупнейших по численности населения городов Литвы — в Вильнюсе, Каунасе, Клайпеде, Шяуляй или Паневежисе.

«Весь пакет исключительно важен не только в плане экономического поощрения, но и в том плане, чтобы государство могло контролировать и осуществлять надзор, чтобы технологии 5G постепенно влились в весь государственный сектор», — сказал министр транспорта и коммуникаций Ярослав Наркевич.

До 2025 года этой высокоскоростной связью намечается покрыть важнейшие коридоры сухопутного транспорта и территории городов.