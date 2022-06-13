Правительство Литвы предоставит Украине гарантию на 10 млн евро

Министр финансов Гинтаре Скайсте еще в апреле сообщила, что Литва даст такую гарантию.

Совет директоров ВБ 8 июня утвердил финансирование для Украины в размере 1,49 млрд долларов США (1,4 млрд евро). Эти средства являются частью пакета помощи в 4 млрд долларов, который ВБ мобилизует и из которого уже выплачено около 2 млрд долларов.

С начала войны ВБ оказал помощи Украине на сумму более 3 млрд долларов США, включая привлеченные от стран-доноров 660 млн долларов — Литва перевела в Фонд поддержки Украины 5 млн долларов.

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