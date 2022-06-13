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Правительство Литвы предоставит Украине гарантию на 10 млн евро

Фото finmin.lrv.lt

Правительство Литвы планирует предоставить дополнительную гарантию на 10 млн евро Всемирному банку (ВБ), оказывающему срочную помощь Украине. Средства будут направлены на зарплаты работникам госсектора Украины, включая госслужащих и учителей.

Составившее проект постановления Министерство финансов заявило, что инструмент кредитования ВБ PEACE (англ. Public Expenditures for Administrative Capacity Enduranc) направлен на поддержку правительства Украины в финансировании самых неотложных и важных бюджетных выплат, чтобы оно могло выполнять свои основные функции в военное время.

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Министр финансов Гинтаре Скайсте еще в апреле сообщила, что Литва даст такую гарантию.

Совет директоров ВБ 8 июня утвердил финансирование для Украины в размере 1,49 млрд долларов США (1,4 млрд евро). Эти средства являются частью пакета помощи в 4 млрд долларов, который ВБ мобилизует и из которого уже выплачено около 2 млрд долларов.

С начала войны ВБ оказал помощи Украине на сумму более 3 млрд долларов США, включая привлеченные от стран-доноров 660 млн долларов — Литва перевела в Фонд поддержки Украины 5 млн долларов.

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