Правительство Литвы продлило карантин до апреля

Ограничения передвижения между самоуправлениями продлены до 15 марта, однако принято решение разрешить проживающим в граничащих между собой городом Алитусом и Алитусским районом, Каунасом и Каунасским районом, Клайпедой и Клайпедским районом, Паневежисом и Паневежским районом, Шяуляй и Шяуляйским районом, Вильнюсом и Вильнюсским районом передвигаться между этими самоуправлениями.

Кабмин также решил, что теперь можно не носить маски на улице, если при этом можно сохранять расстояние как минимум два метра. Требования к ношению масок в закрытых местах оставлены без изменений.