Правительство Литвы рассмотрит завершение карантина

Она подчеркнула, что, как и другие руководители правительств ЕС, призывает общественность активней прививаться в связи с распространением опасного штамма «Дельта», поскольку это «может перечеркнуть эту работу, которые мы проделали, когда очень строго все вместе соблюдали правила и активно прививались в начале вакцинации».

Сейчас предусмотрено, что карантин продолжается до 30 июня включительно. Он был введен еще бывшим правительством в ноябре прошлого года, однако с ухудшением эпидемиологической ситуации не раз продлевался.

В данный момент большинство строгих карантинных мер уже не действуют, разрешено большинство видов деятельности с управлением потоками, соблюдением правил ношения масок внутри помещений, на массовых собраниях.

За последние дни количество новых случаев коронавируса, фиксируемых за сутки не превышает ста, значительно сократилось и количество смертей – на минувшей неделе были дни, когда не фиксировался ни один смертельный случай от коронавируса.