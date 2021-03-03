Правительство Литвы смягчило ограничения на улице, разрешило уроки вождения

В среду правительство Литвы решило смягчить ограничения, применявшиеся на открытом воздухе: разрешить работу открытых культурных пространств, разрешить людям встречаться, а также практические уроки вождения.
С 6 марта решено разрешить контакты двух домашних хозяйств на улице и проведение ими праздников в отрытых местах.
Услуги спорта, отдыхе и развлечений на открытых пространствах можно предоставлять не более чем пяти лицам. Это же действует и в отношении детских кружков.
С 10 марта также разрешается предоставлять услуги практического обучения вождению транспортных средств и экзаменов на вождение.
Министр внутренних дел Агне Билотайте заявила на заседании, что учреждения, предоставляющие эти услуги, готовы делать это безопасно.
«Подготовка есть, и безопасное осуществление действий будет обеспечено», – сказала А. Билотайте.
Как она, так и премьер Ингрида Шимоните также поднимали вопрос об обязательном тестировании на коронавирус при начале деятельности. По словам премьера, этот вопрос может быть решен в будущем.
Также будет разрешено физическое обслуживание посетителей библиотек, работа в познавательных парках, музеях, галереях и прочих экспозиционных пространствах, зоопарках и ботанических садах, находящихся на открытом воздухе.
Их также смогут посещать группы не более пяти человек или члены не более чем двух семей.
Также разрешены мероприятия, в ходе которых не нужно выходить из автомобиля, а в автомобиле находятся не более двух человек или члены одной семьи.
Правительство разрешило и кратковременные свидания в местах лишения свободы.
Практические уроки вождения предложено возобновить после того, как обучающиеся вождению граждане в среду провели акции протеста.
По данным Департамента статистки, в данный момент показатель заражений в Литве составляет 255 случаев на 100 тыс. жителей.