Правительство Литвы выделило 45 млн евро туризму

Nuotrauka BFL/ Paulius Peleckis

Литовское правительство выделило туристическому бизнесу, пострадавшему от коронакризиса, 45 млн евро.

«Предлагается выделить в целом 45 млн евро – 31 млн евро выделить на меры, связанные с сохранению ликвидности бизнеса и 14 млн евро – на меры поощрения экономики», – заявил на заседании Кабмина министр финансов Вилюс Шапока.

Эти средства предусмотрены в обновленном в начале мая Плане мер по сокращению последствий коронавируса (COVID-19) и поощрения экономики.

31 млн евро предусмотрены для поддержания ликвидности – на беспроцентные кредиты, предназначенные для расчетов с туристами, отказавшимися от купонов, а также на компенсации за доставку туристов из-за границы после объявления чрезвычайной ситуации.

14 млн евро будет направлено на поощрение деятельности компаний после окончания эпидемии, на купоны для отпусков медиков, на поощрение переориентации компаний и на прочие меры.

Туризм вместе с транспортом стал одним из секторов, которые в наибольшей степени пострадали от кризиса COVID-19. Ожидается, что из-за пандемии мировой туристический сектор сократится на 70-80%.