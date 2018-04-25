Правительство Литвы запретило экспорт медицинских защитных средств

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Правительство Литвы в среду постановило запретить экспорт из страны медицинских защитных средств.

В постановлении кабмина говорится, что без отдельного разрешения министра здравоохранения из страны нельзя экспортировать защитные очки и щитки, щитки для лица, средства защиты рта и носа, защитную одежду, перчатки.

Министр здравоохранения Аурелиюс Вярига в представлении правительству указал, что спрос на средства личной защиты в последние дни заметно вырос, поэтому необходимо незамедлительно запретить их экспорт «в целях защиты жизненно важных» интересов населения.

Премьер Саулюс Сквярнялис сказал журналистам после заседания кабмина, что это решение «затрагивает третьи страны, в Евросоюзе никаких ограничений нет».