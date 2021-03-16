Правительство не рассматривает прекращения использования вакцины AstraZeneca

„Информация о вакцине AstraZeneca весьма противоречива. Всемирная организация здравоохранения отрицает те случаи, их отрицают и производители. В Литве о фатальных осложнениях также не сообщалось“, — отметил он.

Старший советник обратила внимание, что вакциной AstraZeneca привито уже около 17 млн человек во всем мире, а о „фатальных исходах, когда формировались сгустки крови“ сообщалось 37 раз.

„Если взять пропорционально и сравнить, то это количество невысокое, учитывая общее число вакцинированных“, — отметила А. Скайсгирите.

Премьер Ингрида Шимоните во вторник заявила радиостанции Lietuvos radijas, что вакцина AstraZeneca зарегистрирована в ЕС, а Европейское агентство по лекарствам пока не подтвердило связи между образованием тромбов и вакциной. Решение стран ЕС о прекращении использования данной вакцины являются превентивными.

„Я сожалею о том, что сейчас, должно быть, будет происходить, так как все эти решения звучат как превентивные, однако для самой вакцины и ее репутации это не самые лучшие решения, так как основания для принятия такие решений, скажем, наши соседи не имеют, говорят о превенции“, — отметила И. Шимоните.

Она также отметила, что остановка вакцинации принесет больше вреда, чем пользы.

Премьер отметила, что использование вакцины AstraZeneca не прекращает большинство стран.

Глава правительства заявила, что решение о прекращении в Литве может быть принято, если будет соответствующая рекомендация Государственной комиссии по контролю за лекарствами, но пока такое рекомендации нет.

Несколько стран ЕС, в их числе и Латвия, временно приостановили вакцинацию AstraZeneca. В четверг Европейское агентство по лекарствам созывает специальное заседание об этой вакцине.