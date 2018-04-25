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TOP,Новости,Общество

Правительство обещает финансировать поиски останков Ю.Лукши

Фото Робертаса Дачкуса/ www.lrp.lt

Правительство решило выделить средства на поиски останков легендарного партизана Юозаса Лукши-Даумантаса в Каунасе.

По словам вице-канцлера правительства Дэйвидаса Матулёниса, точный размер финансирования будет известен после оценки готовящейся сейчас заявки Центра исследований геноцида и сопротивления жителей Литвы.

«Принято решение, что мы должны профинансировать бюджет Программы исторической памяти следующего года», — сказал Матулёнис в интервью BNS.

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Об инициативе возобновления поисков останков партизана в сентябре заявил президент Литвы Гитанас Науседа после встречи с вдовой Лукши Нийоле Браженайте-Лукшене-Паронетто в Нью-Йорке.

Фото Робертаса Дачкуса/ www.lrp.lt

Поиски в Марвяле

Предполагаемое место захоронения Ю.Лукши — Марвяле на окраине Каунаса обследовалось более десяти лет назад, изучали и анализировали рассказы о том, что останки могли быть захоронены возле кладбища Марвяле.

Тем не менее, археологи предупреждают, что надёжных данных не хватает, а поиски затруднены урбанизацией местности — при очистке реки в русло насыпали гравий, песок, появились и транспортные узлы.

По окончании Второй мировой войны Ю.Лукша стал одним из литовских партизанских командиров и активно мобилизовал борцов за свободу к объединению. Во время своего партизанства он неоднократно прорывался на Запад, чтобы донести послание борющейся Литвы.

Ю.Лукша и Н.Бразенайте поженились в Париже в 1950 году, когда тот тайно проходил обучение во французской разведке. Через пару месяцев Лукша вернулся в Литву, чтобы продолжить борьбу за свободу страны.

Фото Робертаса Дачкуса/ www.lrp.lt

Ю.Лукша погиб, попав в засаду, в сентябре 1951 года в районе Гарлява близ Каунаса.

Памятник А.Раманаускасу-Ванагасу

Партизанская война против советской оккупации велась в Литве в 1944-1953 гг.

Правительство также наметило выделение средств на другие проекты, предназначенные увековечению памяти партизан.

Д.Матулёнис призвал скульпторов более активно предлагать проекты памятника перезахороненному в прошлом году партизанскому командиру Адольфасу Раманаускасу-Ванагасу и надгробного памятника на кладбище Антакальнис в столице. Для этого предполагается выделить 50 тыс. евро.

«Очень важно, чтобы скульпторы участвовали — это дело чести. Если всё пойдёт хорошо, то мы в июле должны иметь памятник», — сказал представитель правительства.

По его словам, на памятнике впервые будет вкомпонован знак сигнатора Декларации Совета движения за свободу Литвы, подписанной партизанами 16 февраля 1949 года. Он в ближайшее время должен быть одобрен правительством.

Правительство также выделит средства на дальнейшее строительство монумента партизанам в Крижкалнисе — в следующем году, как и в этом, на эти цели будет выделено 250 тыс. евро.

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