Правительство обновило договор о закупке еще 1,24 млн доз вакцины Pfizer

Он разъяснил, что обновленный договор гарантирует, что страны смогут закупить не только производимые сейчас, но и будущие вакцины компании, которые будут приспособлены к новым мутациям коронавируса.

«Есть одно новшество, которое мы должны знать, что, когда Еврокомиссия заключала предварительные договоры о закупках, мало кто знал, мало кто говорил о возможных мутациях. В этом случае, в договор вводится дополнительный элемент, что страны-члены будут иметь право заново договориться о поставках вакцин в том случае, если Европейское агентство по лекарственным средствам и производители будут иметь обновленные вакцины, приспособленные к мутациям», — отметил министр.