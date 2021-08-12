Правительство обратилось к президенту за дополнительными полномочиями для военных

Правительство в четверг решило обратиться к президенту Гитанасу Науседе, чтобы он наделил дополнительными полномочиями военных для действий в приграничной зоне.
Правительство просит разрешить патрулирующим на границе с Беларусью военным давать обязательные указания физическим и юридическим лицам, задерживать не следующих этим указаниям лиц, а также подозреваемых в совершении преступления, останавливать, проверять и осматривать транспортные средства, находящиеся в них грузы, лиц, багаж, использовать спецсредства.
Расширить полномочия военных в приграничной зоне во время экстремальной ситуации позволяют принятые сеймом на этой неделе поправки к закону.
Согласно этим поправкам, когда масштаб события быстро увеличивается и необходимо избежать угрозы спокойствию общества, можно привлекать военные части.
Такое решение, если не идет сессия сейма, должен утверждать президент.
Специальные права военным могут быть даны на срок не более трех месяцев, однако его можно продлевать.
В этом году границу Литвы с Беларусью незаконно пересекли более 4 тыс. незаконных мигрантов. Большинство из них – иракцы. Решение разворачивать лиц, пытающихся незаконно пересечь границу, заметно уменьшило потоки мигрантов.
Пограничникам в настоящее время помогают военные.