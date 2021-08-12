Правительство обратилось к президенту за дополнительными полномочиями для военных

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Правительство в четверг решило обратиться к президенту Гитанасу Науседе, чтобы он наделил дополнительными полномочиями военных для действий в приграничной зоне.

Правительство просит разрешить патрулирующим на границе с Беларусью военным давать обязательные указания физическим и юридическим лицам, задерживать не следующих этим указаниям лиц, а также подозреваемых в совершении преступления, останавливать, проверять и осматривать транспортные средства, находящиеся в них грузы, лиц, багаж, использовать спецсредства.

Расширить полномочия военных в приграничной зоне во время экстремальной ситуации позволяют принятые сеймом на этой неделе поправки к закону.