Правительство обсудит предложения не запрещать въезд иностранным студентам, инвесторам

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Правительство в среду будет обсуждать предложения министерств не запрещать из-за коронавирусной пандемии прибывать в страну иностранным студентам и инвесторам.

Министерство образования, науки и спорта сообщает, что перед началом учебного года поступает «много запросов о прибытии студентов», а исключения для этой группы предусмотрены и в рекомендациях Евросоюза.

Министерство экономики и инноваций утверждает, что важно открыть двери и перед инвесторами, так как они «обычно не принимают решений об инвестициях без предварительного посещения страны и оценки наличествующих обстоятельств».

Исключения также предлагается ввести и для работников спортивной медицины, иностранцам, которые зарегистрировали партнерство с гражданами Литвы.

Правительство вновь обсудит, разрешить ли для признания отцовства въезд египтянину

Правительство в среду второй раз будет обсуждать, разрешить ли египтянину въезд в Литву для признания отцовства и других формальностей, связанных с рождением ребенка.

Министерство внутренних дел подает проект повторно, так как в конце июля замещающий министра внутренних дел Риту Тамашунене министр юстиции Эльвинас Янкявичюс на совещании кабмина возразил против предложения разрешить мужу А. Симанавичюте приехать в Литву на рождение ребенка.

Тогда еще ожидающая рождения ребенка Аустея Симанавичюте (31 год) заявила BNS, что шокирована таким решением Кабмина.

По данным МВД, А. Симанавичюте родила ребенка 4 августа, поэтому, согласно действующему законодательству, присутствие отца в процедурах признания отцовства обязательно, так как родители еще не состоят в браке.

Кабмин в конце июля еще не одобрил и перемещение сирийской семьи из пяти человек из Иордании в Литву по обязятельствам ЕС, однако разрешил иностранцам работать на предприятиях страны, баскетбольным командам из России, Украины, Казахстана проводить сборы в Друскининкай и Пренай.