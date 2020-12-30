Правительство обсудит статистическое исследование COVID-19

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Правительство в среду будет решать, одобрить ли предложение Министерства здравоохранения (Минздрава) о проведении статистического исследования COVID-19 в следующем году.

Министерство сообщает, что такое исследования может провести Департамент статистики.

Как отмечается в проекте представленного Минздравом документа, цель исследования — готовить и объявлять оперативные и детальные показатели распространения вируса COVID-19, а также показатели тестирования, заболеваемости, смертности, вакцинирования, данные о деятельности и ресурсах медицинских учреждений. Эти показатели позволят выполнить подробный анализ пандемии, принять обоснованные решения по управлению ею и прогнозировать ее развитие.

Статистическое исследование будет проводиться в 2021 году с использованием необходимых источников административных данных: государственных и ведомственных реестров, информационных систем и документов, которые могут быть использованы в государственном управлении.

После утверждения данного постановления Департамент статистики сможет собирать личные данные, включая и «данные лиц специальных категорий».

«Имя, фамилию, персональный код, дату рождения, дату, место и причину смерти, пол, возраст, адрес места жительства, адрес места работы и тип экономической деятельности, уровень инвалидности / трудоспособности, номер телефона контактного лица, данные о тестировании и состоянии здоровья, связанные с коронавирусной инфекцией, записи о вакцинировании от COVID-19 с данными о вакцине», — указано в документе.

Собранные в ходе статистического исследования данный будут использоваться «только для объединения и анализа данных». Они будут храниться до конца коронавирусной пандемии.