Правительство одобрило предложение об учреждении Службы контролера за разведкой

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Кабинет министров Литвы в среду одобрил проекты по учреждению Службы контроля за разведслужбой.

Принять такое заключение предложило Министерство обороны Литвы.

Служба контроля за разведслужбами будет отвечать за «независимый надзор за законностью действий разведывательных ведомств и оценку соответствия требованиям по защите прав и свобод человека».

Контролер будет оценивать соответствие действий разведки и других принятых решений, а также внутренних правовых актов разведслужб законам и другим правовым актам, требованиям защиты прав и свобод человека. Он также будет проверять и оценивать законность применения разведывательных методов.

В проекте закона предусмотрено, что контролер и его заместитель будет назначаться сеймом на пять лет по представлению председателя сейма и с одобрения Комитета по нацбезопасности и обороне (КНБО).

Данный закон был инициирован председателем КНБО Лауринасом Касчюнасом, поддержан министром иностранных дел Габриэлюсом Ландсбергисом, старостой демократической фракции «Ради Литвы» Саулюсом Сквярнялисом, либералом Раймундасом Лопатой, социал-демократом Довиле Шакалене и парламентарием Витаутасом Бакасом.