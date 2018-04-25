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Правительство одобряет интернет-голосование, но для начала — только за границей

Nuotrauka pixabay.com

Правительство одобрило предложение узаконить голосование по интернету, однако начать предлагает с использования данного порядка голосования за границей, в заграничном избирательном округе «Литовцы всего мира».

Кабмин в понедельник одобрил поправки, обсуждаемые сейчас в Сейме, которые позволили бы избирателям голосовать по интернету на парламентских выборах. 

Сторонники проекта правящие («социалтрудовики») заявляют, что из-за коронавирусной пандемии необходимо узаконить альтернативный способ голосования. После получения заключения правительства проект дальше будет обсуждаться в парламенте. 

Министр юстиции Элвинас Янкявичюс заявил, что до ближайших парламентских выборов в октябре установить данную систему невозможно, и предложил депутатам при обсуждении проекта оценить возможность ввода такого порядка для голосования и на других выборах: в самоуправления, президентских, европарламентских, а также на референдумах. 

Как утверждается в пресс-релизе Минюста, процедуры по закупке, созданию и тестированию информационной системы могут занять от 18 до 24 месяцев.

Проект, который обсуждается в сейме, предусматривает, что голосовать по интернету можно будет в течение трех дней — со вторника 9 час до четверга 22 часов на неделе выборов. 

Система также предусматривает, что человек может передумать и придти голосовать лично в избирательный участок. Кроме того, по интернету можно будет голосовать не раз — будет учитываться последнее волеизъявление. 

Премьер С. Сквярнялис и председатель коалиции социалдемократов, крестьян и зеленых Рамунас Карбаускис также заявлял, что интернет-голосование во время ближайших выборов невозможно. 

Идею интернет-голосования поддерживает и президент Гитанас Науседа, о чем он заявил в своем годовом послании в сейме. 

Парламентские выборы пройдут 11 октября.

Ранее в Сейме уже были такие проекты, но они не были приняты. Сторонники интернет-голосования считают, что так можно увеличить активность избирателей. Противники полагают, что невозможно обеспечить тайну и безопасность такого рода голосования.

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