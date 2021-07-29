Правительство Польши приняло законопроект о создании фонда компенсаций для вакцинированных

Здание Канцелярии премьер-министра Польши в ВаршавеФото: wikipedia.pl/By Adrian Grycuk — Praca własna, CC BY-SA 3.0 pl (2)

Правительство Польши приняло законопроект о создании Компенсационного фонда защиты вакцинированных. Благодаря новому фонду пациенты смогут получать компенсацию в случае побочных реакций на вакцины, передает Польское радио.

Согласно проекту, подготовленному Министерством здравоохранения Польши, решение о компенсации будет принимать Уполномоченный по правам пациентов в течение максимум 60 дней.

Размер пособия будет зависеть, в первую очередь, от продолжительности госпитализации. Минимальный размер компенсации составит 10 тыс. злотых (более 2,2 тыс. евро) в случаях госпитализации от 14 до 30 дней. Максимальное пособие составит 100 тыс. злотых (более 22 тыс. евро) при госпитализации от 120 дней.

В случае анафилактического шока, требующего наблюдения в больнице, можно будет запросить 3 тыс. злотых (около 660 евро).

Компенсационный фонд защиты вакцинированных будет финансироваться за счет взносов фармацевтических компаний и оптовых торговцев, заключивших договор с Государственным казначейством на поставку вакцин. В случае вакцин, закупаемых Еврокомиссией, источником финансирования будет Фонд противодействия COVID-19.