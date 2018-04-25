Правительство Польши выделит около 9,5 млн евро на социализацию пожилых людей

Фото из открытых источников

40 миллионов злотых, около 9,5 миллиона евро, будет выделено из бюджета на реализацию государственной программы по социальной активности пожилых людей, — сообщила министр семьи, труда и социальной политики Польши Марлена Малонг.

Глава ведомства призвала местные неправительственные организации, религиозные организации и другие учреждения, действующие в интересах пожилых людей, участвовать в тендерах, сообщает Польское радио.

«Программа реализуется уже более четырех лет. До конца января можно подавать заявления на получение финансирования в 2020 году. Сумма гранта составляет от 200 тысяч злотых, около 47 тысяч евро. Прежде всего, речь идет об активности пенсионеров, общении представителей разных поколений. До этого момента этой программой воспользовалось 600 тысяч пожилых людей», — сказала министр Малонг.

Марлена Малонг отметила, что общество стареет с беспрецедентными темпами, что порождает множество проблем. Она подчеркнула, что исследования показывают, что, несмотря на то, что по сравнению с 2015 годом доля социальной активности среди пожилых людей увеличилась, в Польше все еще меньше пожилых людей, чем в других странах Европейского союза, вовлеченных в общественную жизнь, волонтерство, которые регулярно тренируются или участвуют в различных образовательных проектах. Речь идет о том, чтобы пожилые люди были как можно дольше самостоятельными, — добавила министр Малонг.