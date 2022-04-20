Правительство предлагает Сейму возобновить ЧП с пятницы

Nuotrauka BFL/ Vidmantas Balkūnas

В среду истекает срок действия введенного из-за войны в Украине два месяца назад чрезвычайного положения (ЧП), и правительство Литвы предлагает Сейму возобновить его с пятницы.

Этот режим должен будет действовать с 22 апреля по 29 июня включительно. Для принятия поправок к Конституции в четверг предлагается однодневный перерыв.

Как заявила на заседании правительства министр внутренних дел Агне Билотайте, геополитический контекст из-за войны России в Украине остается сложным, поэтому целесообразно сохранение ЧП.

Конституция не может быть изменена во время чрезвычайного или военного положения.

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