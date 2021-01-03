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TOP,Общество

Правительство продлило контроль передвижений между самоуправлениями до конца января.

Фото vrm.lrv.lt

В воскресенье правительство продлило контроль над перемещением между самоуправлениями до 31 января.

«Текущие цифры показывают, что в некотором смысле отступление было бы преступлением, потому что ответственность огромна, число растет, ситуация на самом деле не улучшается, чтобы мы могли сказать, что все сделано», — заявила на встрече министр внутренних дел Агне Билотайте.

«Департамент полиции и социальные партнеры готовы», — добавила она.

Ограничение было продлено с условием возможности пересмотра решения по прошествии двух недель, 17 января, учитывая последние данные и тенденций заболеваемости и смертности от коронавирусной инфекции в стране.

Премьер-министр Ингрида Шимоните подчеркнула, что ситуация с вакцинацией будет особенно важна для пересмотра ограничений.

«У нас есть предложения по стратегиям тестирования, которые могут позволить изменить по крайней мере некоторые из карантинных ограничений, когда мы будем к этому готовы, мы сможем изменить ограничения для определенных видов деятельности или в определенных учреждениях. Конечно, вакцинация имеет решающее значение», — сказала она.

По словам министра здравоохранения Арунаса Дулькиса, вакцинация против коронавируса должна стать регулярной в январе, поэтому ожидается улучшение ситуации и ограничения могут быть пересмотрены.

«Сегодня ждем окончательных согласований, если они будут, значит, на следующей неделе у нас будет дополнительная партия вакцин, на следующей неделе процесс вакцинации будет возобновлен. Мы знаем, что с января это должно проводиться достаточно регулярно, хотя и в небольших количествах, а это означает, что в январе у нас есть возможность укрепить нашу линию фронта, по крайней мере, медицинское сообщество, дома престарелых», — сказал А. Дулькис на заседании.

«Сконцентрировавшись в январе, появится возможность увидеть положительные признаки, а тогда и возможность еще раз пересмотреть свое решение (ограничения — BNS) в середине января», — добавил он.

По словам А. Дулькиса, в январе-феврале в Литву должны доставляться по 20 тысяч вакцин каждые 1-2 недели.

По данным канцелярии правительства, количество случаев заражения коронавирусом в течение праздничной недели снизилось, но вместе с тем уменьшился и объем тестирования, при этом доля положительных тестов из всех выполненных тестов немного выросла.

«Ситуация однозначно не улучшается, если исключить профилактические тесты, они проводятся бессимптомно, и посмотреть только на мобильные точки тестирования, мы увидим, что процент положительных тестов даже вырос. У нас нет резкого роста, но пока рано говорить и о снижении », — сказал Аистис Шимайтис, руководитель проектов Группы управления проектами Канцелярии Правительства.

По его словам, также наблюдается небольшое уменьшение количества пациентов с легкой формой в больницах, но увеличение количества пациентов, находящихся в реанимации, и рост летальных исходов.

В целях сдерживания распространения коронавируса передвижение людей между самоуправлениями без уважительной причины было ограничено в середине декабря, оно действовало до воскресенья, 21:00.

В предрождественские выходные, а также в период Рождества и Нового года во время контроля было развернуто несколько десятков тысяч автомобилей.

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