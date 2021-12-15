Правительство продолжит работу в том же составе – Шимоните

«Поэтому правительство, считая, что обладает доверием фракций составляющих коалицию партий, продолжит работу в том же составе, в сотрудничестве с другими институциями, как предусмотрено в Конституции Литовской Республики», — добавила она.

Ландсбергис и Скуодис на минувшей неделе сообщили о готовности уйти в отставку из-за продолжающегося транзита удобрений «Беларуськалия» через Литву, несмотря на вступившие в силу 8 декабря санкции США для этого предприятия.

Думая о том, как поступить, Шимоните не исключала и отставки всего правительства.

«Я со всей серьезностью и искренностью рассмотрела и вопрос своей собственной ответственности. Я ее прекрасно понимаю. Однако сейчас в Сейме не видно никакого реального альтернативного большинства, которое могло бы взять на себя лидерство и инициативу и предложить Литве свою программу», — сказала премьер.

Она также сказала, что ценит готовность Ландсбергиса и Скуодиса взять на себя ответственность, но не может с этим согласиться.

«Не только потому, что, как оказалось, министерствам пришлось действовать в условиях неполной информированности, но и потому, что вызывающий минимальные риски для государства путь до отказа от грузов еще нужно обозначить, а отставки не помогут это сделать. Поэтому я не стану представлять президенту заявления министров об отставке и этим вечером я убедила министров заявления забрать», — сказала премьер.

После того, как в минувшую среду вступили в силу санкции США для «Беларуськалия», их транзит через Литву не прекратился, так как «Беларуськалий» еще в ноябре выполнил авансовый платеж для Литовских железных дорог.

Уже после вступления санкций в силу правительство объявило, что будет добиваться расторжения договора Lietuvos gelezinkeliai c «Беларуськалием», хотя утверждает, что санкции США напрямую к транзиту удобрений в Литве не применяются.