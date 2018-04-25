Правительство профинансирует обучение 100 белорусов в вузах Литвы

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Литовское правительство выделит финансирование для бесплатного обучения в вузах Литвы 100 белорусов, сообщило Министерство образования, науки и спорта.

Министр образования, науки и спорта Альгирдас Монкявичюс во вторник подписал соответствующий закон.

«Поддержка получения высшего образования в Литве — это и конкретная, и вместе с тем символическая помощь нашего народа жителям Беларуси в это особенно тяжелое для них время», — сказал министр.

Ежегодно на конкурсной основе эту помощь смогут получить до 100 студентов — согласно результатам приема в высшие учебные заведения.

Если число принятых в вузы белорусов будет превышать 100, то приоритет будет отдан тем, чей конкурсный балл выше.

Финансовая помощь выделяется в соответствии с утвержденным кабмином Планом помощи жителям Беларуси.