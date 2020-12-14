Правительство разрешило продажу рождественских елок

«Есть еще один вопрос, связанный с торговлей, — это рождественские елки, и здесь я склоняюсь отнести эти рождественские елки к разрешенным, имея в виду, что сейчас сезон и торговля осуществляется на открытом воздухе», — сказала И. Шимоните на заседании правительства.

«Если разрешено продавать еду на открытом воздухе, пусть рождественская елка тоже будет», — добавила она.

Информация ЛК по сообщению BNS