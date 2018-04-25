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Правительство решило пока не закрывать Укмерге из-за коронавируса

Автор: Tocekasсобственная работа, CC BY-SA 3.0, Ссылка

Комитет правительства Литвы в четверг принял решение не вводить ограничения движения в самоуправлении города Укмерге, где наблюдается очаг коронавируса, но призывает жителей воздержаться от необязательных поездок.

«Город не будет закрыт – во всяком случае пока. Какие-то особые ограничения тоже пока не вводятся. Однако о чём мы настоятельно просим жителей Укмерге – воздержаться от всех не являющихся необходимыми поездок по городу (…) Жителей других городов призываем воздержаться от не являющихся необходимыми поездок в Укмерге», – написал в фейсбуке после заседания премьер Саулюс Сквернялис, возглавляющий комитет по управлению ситуацией с COVID-19.

Как сообщил кабмин, Минздраву предписано расширить объёмы тестирования жителей Укмерге, здесь будет создан мобильный пункт проверки на коронавирус. Местные медики, волонтёры, полицейские, сотрудники самоуправления получат дополнительные средства защиты.

Также планируется проводить дезинфекцию главных улиц города и других мест.

 В Укмерге от COVID-19 умерли три человека. Коронавирус установлен и у восьми медиков местной больницы, большинство её персонала сейчас в самоизоляции, в больнице действует только одно отделение, его пациенты и персонал проверяются на вирус.

В Литве подтверждено 290 заболеваний COVID-19. 

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