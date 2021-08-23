Правительство решит, кому поручить строительство приграничного забора

В понедельник правительство будет решать, кому поручить строительство заграждений на границе с Беларусью и утвердит порядок реализации этого проекта.
Согласно проекту постановления Министерства внутренних дел, физический барьер длиной 508 километров на границе с Беларусью должен быть завершен за срок чуть больше года — до сентября 2022 года.
В проекте указано, что защитные заграждения (забор), т. е. столбы со спиральной, максимально непроходимой колючей проволокой «концертина» должны быть высотой не ниже 4 метров.
Дополнительно колючая проволока будет протянута и с белорусской стороны.
В проекте предусмотрено, что заграждения должны быть устойчивы к погодным условиям, «агрессивным веществам», влаге, возведены с учетом особенностей грунта, ветра и т. п.
Проект предусматривает оборудование ворот и дверей для обслуживания приграничной территории.
Согласно проекту, на строительство будет выделено 152 млн евро.
В проекте предусматривается, что министерства и другие ведомства должны решать все вопросы проекта в срочном порядке.
Также в проекте указано, что от лица государства заказчиком будет Служба охраны госграницы (СОГГ).
В проекте пока нет названия конкретного предприятия, которое будет прокладывать заграждения, однако премьер-министр Ингрида Шимоните ранее подтвердила, что это будет одно из предприятий из группы государственных энергокомпаний Epso-G.
Генеральный директор предприятия по строительству специальных электросооружений Tetas Гедиминас Мажейка ранее подтвердил BNS, что предприятие располагает мощностями для реализации проекта, у нее уже были запрошены технические решения, возможности осуществления проектных работ.
Для надзора за реализацией проекта будет создана межведомственная комиссия, в которую войдут члены Кабмина, глава СОГГ, начальник Госинспекции по планированию территорий и строительству, представитель реализующей проект компании и др.
Комиссия, кроме прочих функций, должна будет утверждать закупки, стоимость которых превышает 214 тыс. евро, а при покупке работ — 5,35 млн евро. Также она должна будет как минимум раз в месяц информировать правительство, представлять предложения.
Физический барьер на границе с Беларусью решено строить из-за наплыва нелегальных мигрантов, с которым в последние месяцы столкнулась страна.
В Литву через границу с Беларусью в этом году попало более 4,1 тыс. мигрантов, преимущественно из Ирака. Должностные лица Литвы называют выросшие потоки незаконной миграции гибридной агрессией белорусского режима.