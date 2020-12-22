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Правительство РФ одобрило проект соглашения о предоставлении Беларуси кредита на $1 млрд

Фото BFL/ Шарунаса Мажейки

Правительство России одобрило проект соглашения о предоставлении Беларуси в 2020-2021 годах кредита на $1 млрд. Об этом говорится в распоряжении, которое подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщает ТАСС.

Россия предоставит Беларуси кредит на $1 млрд несколькими траншами.

«Одобрить представленный Минфином России согласованный с МИД России, Минэкономразвития России и государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ» и предварительно проработанный с белорусской стороной проект соглашения между правительством России и правительством Республики Беларусь о предоставлении правительству Республики Беларусь государственного финансового кредита… Поручить Минфину России совместно с МИД России и другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти провести переговоры с белорусской стороной и по достижении договоренности подписать от имени правительства Российской Федерации указанное соглашение, разрешив вносить в прилагаемый проект изменения, не имеющие принципиального характера», — говорится в документе, опубликованном на портале нормативных правовых актов.

korrespondent.net

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