Правительство С. Сквярнялиса собралось на последнее заседание

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В среду литовское правительство под руководством Саулюса Сквярнялиса собралось на последнее заседание.

Премьер поблагодарил коллег за работу – этот кабинет министров еще будет выполнять свои обязанности временно, до формирования нового правительства консерваторов и либералов.

С. Сквярнялис также сообщил, что работу завершают и избранные в сейм представители правительственной канцелярии – канцлер Альгирдас Тончайтис, его первый заместитель Лукас Савицкас, советник премьера Гедрюс Сурплис.

17-ое правительство работало с декабря 2016 года.

По Конституции, правительство возвращает президенту полномочия после парламентских выборов. Глава государства поручает ему выполнение обязанностей до назначения нового правительства.