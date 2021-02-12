Правительство согласовало пробное тестирование в одной из школ Вильнюса

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Правительство в пятницу договорилось о профилактических проверках семей и работников на коронавирус в одной из школ в связи с возобновлением контактного обучения.

На совещании Кабмина было одобрено профилактическое тестирование на коронавирус домохозяйств работников и учеников начальных классов вильнюсской Прогимназии им. князя Гедиминаса, которое будет проводиться в феврале-марте в течение двух выбранных недель.