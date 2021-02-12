Правительство согласовало пробное тестирование в одной из школ Вильнюса

Правительство в пятницу договорилось о профилактических проверках семей и работников на коронавирус в одной из школ в связи с возобновлением контактного обучения.
На совещании Кабмина было одобрено профилактическое тестирование на коронавирус домохозяйств работников и учеников начальных классов вильнюсской Прогимназии им. князя Гедиминаса, которое будет проводиться в феврале-марте в течение двух выбранных недель.
Также будут протестированы работники предприятий самоуправления, работающие контактным способом.
Добровольное исследование будет проводиться каждые 4-7 дней — будут тестироваться совместно проживающие люди.