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Правительство согласовало пробное тестирование в одной из школ Вильнюса

Фото BFL/ Andrius Ufartas

Правительство в пятницу договорилось о профилактических проверках семей и работников на коронавирус  в одной из школ в связи с возобновлением контактного обучения.

На совещании Кабмина было одобрено профилактическое тестирование на коронавирус домохозяйств работников и учеников начальных классов вильнюсской Прогимназии им. князя Гедиминаса, которое будет проводиться в феврале-марте в течение двух выбранных недель.

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Также будут протестированы работники предприятий самоуправления, работающие контактным способом.

Добровольное исследование будет проводиться каждые 4-7 дней — будут тестироваться совместно проживающие люди.

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Вильнюсское городское самоуправление ранее заявляло, что пробный проект будет проводиться в начальных классах там, где будет получено согласие на подобные тесты.

После недельного обучения в классах дети уйдут на каникулы, в течение которых будет установлено, не распространился ли вирус в семьях.

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