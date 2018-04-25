Правительство Украины планирует соединить водным путем Балтийское и Черное моря

Фото kmu.gov.ua

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Правительство Украины планирует реализовать проект по соединению водным путем Балтийского и Черного морей. Об этом заявил в субботу премьер-министр страны Алексей Гончарук во время выступления в Киеве на форуме «Ялтинская европейская стратегия» (YES).

«У нас есть несколько амбициозных инфраструктурных проектов, относительно которых мы начинаем коммуницировать. Нам необходимо попробовать построить и соединить водным путем Балтийское и Черное моря. Это абсолютно реально» — сказал он. Для этого, по словам Гончарука, необходимо договориться с Польшей и Белоруссией. «Чтобы с ними договориться, надо строить конструктивные отношения. Мы уже начали это делать», — добавил он.

Вопрос создания судоходного водного пути, который соединил бы Черное и Балтийское моря, в настоящее время обсуждается в экспертных и властных кругах Беларуси, Украины и Польши. Наиболее активно данный проект лоббирует Польша, поскольку основные строительные работы придутся на ее территорию.

Суть проекта заключается в соединении морей через единую систему судоходных рек и каналов, которая пройдет по территории трех стран. По данным экспертов, маршрут превысит 2 тыс. км.

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