Правительство Украины планирует в мае ослабить карантин

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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что ослабление карантинных мер возможно в мае, при условии снижения динамики заболеваемости COVID-19 в стране.

Как передает АЗЕРТАДЖ, об этом Премьер-министр Украины сообщил в своем Тelegram-канале.

По его словам правительство Украины уже работает над соответствующим планом, где будет четко расписано, какие именно ограничительные меры и с какой даты будут отменены.

Он подчеркнул, что Украина со временем обязательно вернется к привычному образу жизни, но к сожалению, это точно будет не в этом апреле.

Отметим, что с 12 марта в Украине был введен карантин с целью предотвращения распространения коронавируса COVID-19. С 25 марта была введена чрезвычайная ситуация по всей стране и продлен карантин до 25 апреля.