В среду правительство утвердило план послабления карантина.
Карантинные послабления состоят из четырех сценариев в зависимости от уровня заболеваемости — D, C, B и A, от худшего к лучшему.
В документе подчеркивается, что ограничения, даже при достижении определенных показателей заболеваемости, снимаются только в том случае, если в определенном секторе проводится тестирование лиц и выполняются требования безопасности, установленные руководителем операций.
В Литве в настоящее время заболеваемость составляет на 100 тыс. населения 314 случаев, что соответствует первой фазе Сценария C.
BNS предоставляет ключевые моменты в этом документе.
СЦЕНАРИЙ C
200-500 случаев коронавируса на 100 тыс. населения в течение двух недель и 4-10% положительных тестов:
- Разрешается работа магазинов, киосков и павильонов (за исключением торговых рынков), имеющих отдельный вход с улицы, если площадь их торговых помещений не превышает 300 кв. м., предоставляя не менее 20 кв.м на покупателя или если обслуживается только один клиент.
- Также разрешена торговля непродовольственными товарами на открытом воздухе из временных торговых точек, торговля на вынос, разрешена торговля цветами.
- Разрешается предоставлять некоторые индивидуальные услуги длительностью дольше 15 минут (например, парикмахерские), предоставляя на одного клиента 20 кв. метров площади или если обслуживается один человек.
- Разрешены индивидуальные занятия спортом на открытом воздухе с тренером при соблюдении требований безопасности.
- В медицинских учреждениях, с учетом освободившихся коек COVID-19 и обеспечения вакцинации, тестирования, восстанавливаются плановые стационарные услуги, которые были приостановлены или ограничены до этого момента.
150–200 случаев на 100 тыс. населения в течение двух недель и 4-10% положительных тестов:
- Разрешается работа магазинов, киосков и павильонов (за исключением торговых рынков), имеющих отдельный вход с улицы, если площадь их торговых помещений не превышает 300 — 1500 кв. м., предоставляя не менее 20 кв.м на покупателя или если обслуживается только один клиент.
- Возобновление контактного или смешанного обучения для детей младшего школьного возраста с уделением приоритетного внимания вакцинации учителей.
- Отказ от рекомендации допускать в детский сад только тех детей, родители которых не имеют возможности работать удаленно.
- Возобновление практической подготовки водителей и экзаменов по вождению в сочетании с обновленной программой обучения вождению.
- Разрешены краткосрочные свидания в тюрьмах при соблюдении указанных правил.
100-150 случаев на 100 тыс. населения, менее 4 процентов. положительных тестов:
- Разрешается работа магазинов, киосков и павильонов (за исключением торговых рынков), имеющих отдельный вход с улицы, если площадь их торговых помещений не превышает 300 — 3000 кв. м., предоставляя не менее 20 кв.м на покупателя или если обслуживается только один клиент.
- Допускается возобновление уличной торговли растениями и саженцами с возможностью раннего смягчения в зависимости от погодных условий.
- Возобновление смешанной методики обучения для абитуриентов, также оставлена возможность дистанционного обучения.
- Больше исключений допускается для высшего и профессионального образования, которое до этого осуществлялось только дистанционно, за исключением практических занятий.
- Возобновление деятельности музеев, галерей, других экспозиций, читальных залов библиотек с учетом посещения до двух человек или семей. В закрытых помещениях обязательное условие предоставления не менее 20 кв. м. площади на человека или принимать только одного посетителя.
- Разрешены также мероприятия, если на них присутствуют не выходя из машины.
СЦЕНАРИЙ B
50–100 случаев на 100 тыс. населения, менее 4 процентов положительных тестов:
- Разрешается работа магазинов, киосков и павильонов (за исключением торговых рынков), имеющих отдельный вход с улицы, без ограничения общей площади, предоставляя не менее 20 кв.м на покупателя или если обслуживается только один клиент.
- При соблюдении правил безопасности разрешено возобновить работу уличных кафе.
- Допускаются более тесные контакты для членов двух домохозяйств, разрешены личные праздники, совместные прогулки.
- Разрешается оказание всех услуг при наличии не менее 15 кв. м. на человека или принимающих одного человека, ограничивая посещение до 5 человек.
- Разрешено обучение по смешанной или дистанционной форме для всех оставшихся учеников.
- Неформальное образование можно возобновлять в группах до пяти человек.
- Разрешены индивидуальные занятия с тренером в закрытом помещении. Также разрешены досуговые мероприятия на открытом воздухе для групп до 5 человек. Внутри помещения обеспечивая не менее 20 кв.м. на человека.
- Разрешено посещение постояльцев социальных учреждений, если в них не менее 70% человек вакцинировано.
- В тюрьмах возобновлены длительные свидания, и резидентам Центра регистрации иностранцев разрешается покидать помещения на неопределенный срок.
25-50 случаев на 100 тыс. населения, менее 4 процентов положительных тестов:
- Разрешается работа всех магазинов, рынков и других торговых точек, обеспечивая 20 кв. м торговой площади на посетителя.
- Разрешен возврат к смешанной работе как в государственном, так и в частном секторе.
- Разрешено возобновить услуги отдыха в оздоровительных центрах.
- Разрешен переход на смешанную методику обучения для высшего и профессионального образования.
- Снятие всех ограничений на неформальное образование.
- Допускаются тренировки в закрытых помещениях для групп до 5 человек.
- Допускается посещение пациентов в медицинских учреждениях в установленном порядке.
- Возвращение к нормальной деятельности предприятий социальных услуг.
- Культурные, спортивные и развлекательные мероприятия в закрытых помещениях допускаются при условии предоставления на одного человека не менее 10 кв. м. площади.
СЦЕНАРИЙ А
- Больше не требуются маски для лица на открытых пространствах.
- Сняты ограничения на личные контакты и собрания.
- Сняты ограничения на передвижение между самоуправлениями, этого не делать только рекомендуется.
- Полностью возобновляется контактное образование в школах.
- Кафе также разрешено принимать посетителей и внутри.
- Разрешается работа всех магазинов, рынков и других торговых точек, обеспечивая 10 кв. м торговой площади на посетителя.
- Разрешается оказание всех услуг при наличии не менее 10 кв. м. на человека или принимающих одного человека.
- Мероприятия разрешены в закрытых помещениях до 50 человек, на открытых площадках — до 100 человек.
- Требования к торговле уменьшены до 10 кв. м. площади на человека.
Информация ЛК по сообщению BNS