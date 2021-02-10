Правительство утвердило план послабления карантина

В документе подчеркивается, что ограничения, даже при достижении определенных показателей заболеваемости, снимаются только в том случае, если в определенном секторе проводится тестирование лиц и выполняются требования безопасности, установленные руководителем операций.

В Литве в настоящее время заболеваемость составляет на 100 тыс. населения 314 случаев, что соответствует первой фазе Сценария C.