Правительство утвердило покупку 1, 5 млн доз вакцины от коронавируса у Sanofi и GSK

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Литовское правительство в среду утвердило предложение Министерства здравоохранения приобрести 1,5 млн доз вакцины от коронавируса у фармацевтических предприятий Sanofi и GSK.

С этими компаниями Еврокомиссия (ЕК) заключила предварительный договор, однако это еще должны отдельно утвердить страны — члены Евросоюза (ЕС).

Какое-то время назад Литва приняла решение о покупке у фармкомпании AstraZeneca 1,86 млн доз вакцины и у компании Janssen Pharmaceutica NV – 1,24 млн доз.

Кабмин принял решение о приобретении такого количества доз вакцины, чтобы можно было вакцинировать 70% населения.

Премьер Саулюс Сквярнялис говорил, что максимальная сумма, которую Литве, возможно, придется заплатить за вакцины, может составить порядка 125 млн евро. Однако он подчеркнул, что избыток вакцин Литва могла бы продать странам — участницам программы ЕС «Восточное партнерство».