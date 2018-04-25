default image
Гитанас Науседа вручил верительные грамоты послу в Украине

Подробнее...
default image
Выпускные экзамены в Литве начались с английского языка

Подробнее...
default image
Правительство Великобритании готово внести изменения в законы ради предотвращения терактов

Подробнее...
default image
Группу минных тральщиков постоянной готовности НАТО возглавил офицер ВМС Литвы

Подробнее...
default image
Статистика COVID в мире: чаще умирают в Европе

Подробнее...
default image
На этой неделе на коронавирус в Литве будут активней проверять жителей 7 самоуправлений

Подробнее...
default image
В Японии разработали новый быстрый тест на коронавирус

Подробнее...
default image
Коммерческие СМИ обжалуют в ЕК порядок финансирования гостелерадио LRT

Подробнее...
default image
Лукашенко заявил, что Беларусь не допустит возрождения идей нацизма

Подробнее...
default image
От налога на загрязнение предлагается освободить транспортные средства для инвалидов

Подробнее...
default image
Путин не исключил, что будет баллотироваться на новый срок

Подробнее...
default image
Литва будет повышать свою привлекательность для туристов из Европы и Азии

Подробнее...
default image
Подтверждены 3 случая коронавируса, общее количество в Литве – 1801

Подробнее...
default image
США приостановят выдачу нескольких типов виз

Подробнее...
default image
Р.Тамашунене: безопасность внешних границ – один из главных приоритетов

Подробнее...
default image
Коронакризис в Литве: важнейшие новости минувших выходных

Подробнее...
default image
С 26 июня возобновляются полеты из Вильнюса в Палангу

Подробнее...
default image
В Испании завершилось чрезвычайное положение

Подробнее...
default image
В аэропортах Кипра туристов будут тестировать на коронавирус

Подробнее...
default image
Армия Литвы получила приобретенные у Норвегии за 110 млн евро системы ПВО

Подробнее...
default image
Владимир Путин «75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим».

Подробнее...
default image
В кинотеатрах – новая комедия «Отель Белград»

Подробнее...
default image
Интригующий «Капоне»

Подробнее...
default image
Борис Гребенщиков и «АКВАРИУМ» в Вильнюсе

Подробнее...
default image
В Бернардинском саду – летний читальный зал

Подробнее...
default image
В «Содру» по предварительной записи

Подробнее...
default image
Инвестиционный климат в Литве

Подробнее...
default image
Станция быстрой зарядки электромобилей

Подробнее...
default image
Продовольственные пайки – малоимущим

Подробнее...
default image
Коронакризис – время для рывка?

Подробнее...
default image
Ценовая эквилибристика

Подробнее...
default image
Для газопровода GIPL планировалось приобретение компонентов из России

Подробнее...
default image
Испытание ненастьем

Подробнее...
default image
В первом квартале количество путешественников в Литве сократилось на 10-15%

Подробнее...
default image
«Линкува», мы помним и скорбим…

Подробнее...
default image
Цены на жилье в первом квартале в Литве выросли на 2,6%

Подробнее...
default image
Осквернен памятник советскому солдату

Подробнее...
default image
Литва - вторая в ЕС по потреблению нелегальных табачных изделий

Подробнее...
default image
Социальные последствия пандемии

Подробнее...
default image
В мировой рейтинге конкурентоспособности Литва опустилась на 31 место

Подробнее...
TOP,Сегодня в мире

Правительство Великобритании готово внести изменения в законы ради предотвращения терактов

Фото: twitter.com/BorisJohnson

Правительство Великобритании готово внести изменения в законы ради предотвращения терактов в будущем, заявил в интервью ВВC премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

«Хотел бы подчеркнуть, что если из произошедшего можно извлечь какие-либо уроки, если в наше законодательство надо внести какие-либо изменения, чтобы не допустить повторения подобных происшествий, мы без колебания это сделаем», — сказал Борис Джонсон. Впрочем, как отметил лидер Консервативной партии Великобритании, он не видит причин для активизации в стране террористов.

Поводом для общения с журналистами стал инцидент в Рединге, где ливиец, который претендовал на убежище в Великобритании, убил трех человек. Еще две жертвы нападения оказались в больнице. Позже стражи правопорядка квалифицировали это происшествие как теракт. В настоящий момент уровень террористической угрозы в стране расценивается как «серьезный». Это означает, что риск нападений сохраняется.

belta.by

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.