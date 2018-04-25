Правительство Великобритании готово внести изменения в законы ради предотвращения терактов в будущем, заявил в интервью ВВC премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

«Хотел бы подчеркнуть, что если из произошедшего можно извлечь какие-либо уроки, если в наше законодательство надо внести какие-либо изменения, чтобы не допустить повторения подобных происшествий, мы без колебания это сделаем», — сказал Борис Джонсон. Впрочем, как отметил лидер Консервативной партии Великобритании, он не видит причин для активизации в стране террористов.

Поводом для общения с журналистами стал инцидент в Рединге, где ливиец, который претендовал на убежище в Великобритании, убил трех человек. Еще две жертвы нападения оказались в больнице. Позже стражи правопорядка квалифицировали это происшествие как теракт. В настоящий момент уровень террористической угрозы в стране расценивается как «серьезный». Это означает, что риск нападений сохраняется.