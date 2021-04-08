Правительство Великобритании планирует разрешить турпоездки за рубеж с 17 мая

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Правительство Великобритании рассчитывает, что граждане страны вновь смогут совершать турпоездки за рубеж с 17 мая. Об этом объявил на пресс-конференции в Лондоне премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон, сообщает ТАСС.

«Мы надеемся, что сможем это сделать с 17 мая, однако не хотелось бы становиться заложниками фортуны и недооценивать трудности, с которыми сталкиваются сейчас некоторые из тех государств, которые наши граждане хотели бы посетить. Мы не хотим, чтобы вирус был повторно завезен в нашу страну, а сейчас в других частях мира число случаев заражения со всей очевидностью растет. Необходимо это учитывать и быть реалистами», — подчеркнул Джонсон.

Британское правительство также опубликовало обновленный план выхода из карантина, введенного в стране 4 января. Согласно действующим ограничениям, жителям королевства по-прежнему запрещены поездки за рубеж, за исключением крайне важных, то есть связанных с работой, учебой или посещением тяжелобольных родственников. В документе подчеркивается, что это правило будет отменено не раньше 17 мая, а при ухудшении ситуации с распространением вируса в мире турпоездки за рубеж останутся под запретом и после этой даты. В связи с этим власти пока не рекомендуют британцам планировать летние отпуска, предполагающие выезд из страны. Сохраняющаяся неопределенность вызывает недовольство представителей британской авиационной отрасли.

Для восстановления полноценного международного авиасообщения британские власти намерены ввести три списка стран, которые будут составляться по степени угрозы заражения вирусом и ввоза новых штаммов на территорию Великобритании. Уже действующий «красный» список обязывает людей, прибывающих из государств, где широко распространены новые генетические варианты коронавируса, на 10 дней самоизолироваться в гостиницах за свой счет. Предполагается, что для прибывших из стран нового «зеленого» списка самоизоляция не будет обязательной. Те же, кто посетит страны из «желтого» списка, где уровень угрозы будет считаться средним, должны будут провести 10 дней в самоизоляции дома, что является обязательным требованием и сейчас.