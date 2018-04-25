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Правительство выделило 13,4 млн евро самоуправлениям как компенсации из-за коронавируса

Фото pixabay.com

Правительство в среду решило компенсировать еще 13,36 млн евро расходов самоуправлений, которые те понесли из-за коронавирусной пандемии.

Министр здравоохранения Аурелиюс Вярига в среду на заседании правительства заявил, что эти средства обеспечат компенсацию расходов, понесенных учреждениями здравоохранения самоуправлений из-за коронавируса.

Он отметил, что данная сумма является окончательной и была получена после оценки всех расходов самоуправлений.

«Самоуправления и лечебные учреждения ждали этого решения. Как я уже упоминал, это средства, сэкономленные от уже выделенных нам, поэтому они просто перераспределяются», — добавил А. Вярига. 

5,36 млн евро выделено на компенсацию приобретенных средств индивидуальной защиты, еще 8 млн евро — на компенсацию приобретенных аппаратов искусственной вентиляции легких.

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