Правительство выделило 13,4 млн евро самоуправлениям как компенсации из-за коронавируса

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Правительство в среду решило компенсировать еще 13,36 млн евро расходов самоуправлений, которые те понесли из-за коронавирусной пандемии.

Министр здравоохранения Аурелиюс Вярига в среду на заседании правительства заявил, что эти средства обеспечат компенсацию расходов, понесенных учреждениями здравоохранения самоуправлений из-за коронавируса.

Он отметил, что данная сумма является окончательной и была получена после оценки всех расходов самоуправлений.

«Самоуправления и лечебные учреждения ждали этого решения. Как я уже упоминал, это средства, сэкономленные от уже выделенных нам, поэтому они просто перераспределяются», — добавил А. Вярига.

5,36 млн евро выделено на компенсацию приобретенных средств индивидуальной защиты, еще 8 млн евро — на компенсацию приобретенных аппаратов искусственной вентиляции легких.