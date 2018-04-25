Правление сейма Литвы создало делегацию для визита в Беларусь

Nuotrauka BFL/ Andrius Ufartas

Правление сейма Литвы в среду определило состав литовской делегации, которая займется вопросом Беларуси на территории Литвы и при возможности отправится с визитом в Минск.

«Эта делегация создана не только для визита в Беларусь, однако, если кто-нибудь прибудет в Литву, эти люди должны будут принимать участие в дискуссиях по белорусским вопросам», — заявила на заседании правления вице-председатель сейма консерватор Ирена Дегутене.

Nuotrauka BFL/ Andrius Ufartas

«Мы все прекрасно понимаем, что эта делегация гораздо больше будет работать здесь, в Литве», — отметила первый заместитель председателя сейма «аграрий» Рима Башкене.

Nuotrauka BFL/ Vygintas Skaraitis

В состав делегации вошли представители различных фракций сейма из Комитетов по европейским делам и по иностранным делам. Руководителем делегации назначен социал-трудовик, председатель Комитета по европейским делам Гедиминас Киркилас.

Nuotrauka BFL/ Paulius Peleckis

Создавая делегацию по делам Беларуси, члены правления подчеркнули, что это политическое решение.

«При создании делегации не должно быть особых надежд на то, что они вскоре поедут, но политическое сообщение, политическое заявление, думаю, очень важно иметь», — отметил лидер парламентской оппозиции Габриэлюс Ландсбергис.

Фото BFL/Андрюса Уфартаса

Г. Киркилас также заявил, что делегация необходима, хотя в ближайшее время визит в Беларусь не планируется.

После президентских выборов, которые прошли в Беларуси в начале августа, начались акции протеста, и власть начала применять чрезмерное насилие против протестующих. Тогда парламентарии Литвы выступили с инициативой визита в Беларусь и призвали А. Лукашенко сесть за стол переговоров с оппозицией. Однако литовские парламентарии получили из Минска сообщение, что их присутствие в Минске нежелательно и им не будет позволено въехать в соседнюю страну.