Правление Сейма отклонило предложение «агрария» проверять депутатов на трезвость 

В пятницу правление Сейма Литвы отклонило предложение «агрария» Арвидаса Некрошиаса вновь начать проверку трезвости парламентариев в связи с началом продажи алкогольных напитков в кафе парламента.
Члены парламентского руководства, заседавшие в пятницу, поручили канцлеру написать ответ Некрошюсу о том, что для такой проверки нет законных оснований.
«Видимо, член Сейма немного думал о том, чтобы поиграть в политику. Правовой основы для реализации подобных инициатив нет», — заявил на заседании коллегии консерватор , первый вице-председатель Сейма Юргис Разма.
«Мы даже еще не знаем, получит ли субъект, выигравший кейтеринг, эту лицензию», — сказал он.
В среду правление Сейма приняло решение разрешить продажу в парламентских заведениях общественного питани продажу алкоголя крепостью не более 15%.
Внося это предложение, канцлер Сейма Модестас Гелбуда отметил, что это разрешение будет иметь важное значение при поиске нового поставщика питания, так как в августе не появилось ни одной компании, готовой оказывать услуги общественного питания парламентариям и работникам Сейма.
Продажа алкогольных напитков в Сейме была запрещена в 2008 году по инициативе главы парламента Арунаса Валинскаса.
*Использование информации информационного агентства BNS в средствах массовой информации и на сайтах без письменного согласия UAB «BNS» запрещено