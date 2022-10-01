Правление Сейма отклонило предложение «агрария» проверять депутатов на трезвость 

«Видимо, член Сейма немного думал о том, чтобы поиграть в политику. Правовой основы для реализации подобных инициатив нет», — заявил на заседании коллегии консерватор , первый вице-председатель Сейма Юргис Разма.

«Мы даже еще не знаем, получит ли субъект, выигравший кейтеринг, эту лицензию», — сказал он.

В среду правление Сейма приняло решение разрешить продажу в парламентских заведениях общественного питани продажу алкоголя крепостью не более 15%.

Внося это предложение, канцлер Сейма Модестас Гелбуда отметил, что это разрешение будет иметь важное значение при поиске нового поставщика питания, так как в августе не появилось ни одной компании, готовой оказывать услуги общественного питания парламентариям и работникам Сейма.

Продажа алкогольных напитков в Сейме была запрещена в 2008 году по инициативе главы парламента Арунаса Валинскаса.

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