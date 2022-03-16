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Правление Сейма разрешило поселить украинских беженцев в парламентской гостинице

Nuotrauka BNS/ Julius Kalinskas

Руководство Сейма Литвы в среду разрешило размещение военных беженцев из Украины в парламентской гостинице в центре столицы.

Было одобрено предложение разместить людей, спасающихся от российской военной агрессии в Украине, в незанятых жилых помещениях гостиницы парламента, тем самым выразив солидарность с украинцами, борющимися за свободу.

Депутат Сейма Пятрас Гражулис в воскресенье оставил свои трехкомнатные апартаменты в гостинице Сейма пяти женщинам и двум детям из Украины.

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«Я зарегистрировался в «Сильные вместе» (Stiprus kartu, волонтерское движение – BNS) на размещение и сразу же позвонили», — сказал BNS депутат.

Он утверждает, что сам покинул парламентскую гостиницу.

По данным, которые предоставила BNS канцелярия Сейма, гостиницей на проспекте Гедиминаса в настоящее время пользуются 62 члена Сейма, а остальные девять апартаментов в ней свободны.

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