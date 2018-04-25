Правление сейма решит, когда созывать заседание по обращению ИАПЛ-СХС

Nuotrauka BFL/ Paulius Peleckis

В среду правление сейма решит, когда созывать внеочередное заседание парламента, инициируемое правящими «аграриями» по просьбе входящей в правящую коалиции Избирательной акции поляков Литвы — Союза христианских семей (ИАПЛ — СХС) обратиться в Конституционный суд (КС) по поводу нарушений во время выборов в сейм.

«Председателю сейма были представлены собранные подписи. В 11 часов созывается правление, в ходе которого будут рассматриваться дальнейшие шаги о том, когда созывать пленарное заседание», – сообщила BNS глава секретариата главы сейма Гинтаре Жукайте.

По ее словам, внеочередное заседание может быть проведено самое раннее в среду вечером.

Во вторник «аграрии» собрали необходимые 47 подписей в поддержку того, чтобы провести внеочередное заседание о принятии постановлении сейма «О запросе в Конституционный суд».

Согласно уставу сейма, внеочередное заседание сейма может быть созвано, если его в письменной форме требует не менее трети членов сейма, то есть не менее 47 депутатов.

Решать вопрос по обращению ИПАЛ-СХС в срочном порядке вынуждает срок, предусмотренный законом.

Он предусматривает, что участники выборов в течение 24 часов от решения Главной избирательной комиссии могут их обжаловать в сейме или президенту, а сейм или президент не позднее 48 часов могут обратиться в Конституционный суд с запросом о нарушении закона о выборах в сейм.

Во вторник председатель сейма Викторас Пранцкетис отклонил просьбу ИАПЛ — СХС обратиться в Конституционный суд (КС) по поводу результатов выборов в сейм, поскольку не усматривает нарушений закона. Чуть раньше это сделал президент Литвы Гитанас Науседа, а также Конституционный суд.

Тогда «аграрии» решили собирать подписи за созыв внеочередного заседания сейма. По мнению председателя Комитета по вопросам права и правопорядка, «агрария» Агне Ширинскене, такое решение может принимать лишь сейм.

ИАПЛ-СХС во главе с Вальдемаром Томашевским в своей жалобе утверждала, что Закон о выборах в сейм был грубо нарушен кампанией, инициированной общественным деятелем, телеведущим Андрюсом Тапинасом с целью, чтобы ИАПЛ -СХС не попала в парламент.

ГИК в субботу утвердил результаты выборов. Комиссия констатировала, что акций «До свидания, Волдеморт» и издание «До свидания, Вальдемар» были негативной рекламой ИАПЛ-СХС, однако закон о предвыборной кампании нарушен не был, так как ни А. Тапинас, ни интернет-канал Laisves TV не были участниками политической кампании.

А. Тапинас говорит, что он не нарушил никаких правовых актов, а акцию нельзя приравнивать к политической кампании.

По закону, участники выборов в сейм в течение 24 часов после обнародования решений ГИК могут обжаловать их сейму или президенту, а президент и сейм, получив жалобу, могут в течение 48 часов обратиться в КС с запросом относительно нарушений Закона о выборах в сейм.