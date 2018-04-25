Право-центристы договорились предложить на пост спикера В. Чмилите-Нильсен

Nuotrauka BFL/ Irmantas Gelūnas

Правоцентристские партии Литвы, подписавшие на этой неделе договор о формировании коалиции, договорились предложить на пост спикера сейма кандидатуру главы Либерального движения Виктории Чмилите-Нильсен.

«Мы получили решение правления Либерального движения, в котором по существу одобряется общий ход переговоров, и это позволило договориться по второй кандидатуре, чтобы была выдвинута кандидату Виктории Чмилите-Нельсен на пост председателя сейма», – сказал во вторник вечером BNS лидер консерваторов Габриэлюс Ландсбергис.

Nuotrauka BFL/ Irmantas Gelūnas

По словам Г. Ландсбергиса, также была достигнута договоренность о том, что как минимум два министерских поста достанутся Либеральному движению, а три – Партии свободы.

Во вторник к такому соглашению пришли сформировавшие коалицию Союз Отечества-Литовские христианские демократы (консерваторы), Либеральное движение и Партия свободы.

По словам Г. Ландсбергиса, вопрос заместитель председателя парламента еще не решено.

Партнеры по коалиции выдвигают в премьеры представителя консерваторов Ингриду Шимоните. Это внесено в коалиционное соглашение.

После переговоров И. Шимоните сказала журналистам, что распределение квот «не аптечное, ориентировочно это будут две министерские позиции Либеральному движению и как минимум три Партии свободы», однако окончательное распределение будет обусловлено партийными соглашениями и предложенными кандидатурами.

«Это простая математика, все же больше определят соглашения и люди, которые будут предлагаться», – сказала И. Шимоните.