Правовая сторона пандемии

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В период пандемии фиксируются новые виды правонарушений.

Проверка предприятий торговли и общественного питания

Проверка магазинов и мест общественного питания в Литве показала, что некоторые рынки и кафе недостаточно соблюдают профилактические меры по коронавирусу, сообщает пресс-служба Государственной продовольственно-ветеринарной службы.

В период с августа по октябрь инспекторы проверили более 600 торговых точек и свыше 1000 предприятий общественного питания, нарушения были выявлены примерно у десятой части, в основном в Алитусском, Мариямпольском и Вильнюсском районах.

Проверки проводились не только в рабочее время, но и в выходные дни, когда поток покупателей и посетителей был выше обычного, кроме того, значительная доля проверок была организована совместно со специалистами местных администраций.

Результаты проверок за этот период показали, что работодатели по-прежнему не уделяют достаточно внимания оценке здоровья сотрудников, например, не измеряют им температуру по прибытии на работу. Также в трети случаев не соблюдалось обязательное регулирование потоков покупателей и посетителей с учетом площади помещения. Сами клиенты не придерживались безопасного расстояния, находясь в очередях.

В значительной части магазинов и мест общественного питания не было информации для посетителей о необходимости соблюдать меры личной гигиены и ношения масок. Информация либо была вовсе не предоставлена, либо частично.

Специалисты Государственной продовольственно-ветеринарной службы в ходе проверок отмечали недостаточную дезинфекцию поверхностей, к которым часто прикасаются люди. В некоторых случаях покупатели не имели возможности продезинфицировать руки или использовать одноразовые перчатки.

При этом в некоторых кафе и ресторанах было организовано самообслуживание, то есть были случаи, когда сахар, соль, соусы и другие продукты питания были поданы в общей посуде или упаковке, хотя это не допускается.

Отмечается, что все проверенные предприятия торговли и общественного питания добросовестно отреагировали на предупреждения и исправили выявленные в ходе проверок нарушения.

Таможенники задержали небезопасные медицинские средства

Литовские таможенники приняли участие в международной операции по предотвращению попадания на рынок небезопасных фармацевтических продуктов и медицинских средств. Об этом сообщила пресс-служба Таможни Литвы.

В операции приняли участие правоохранители из 99 стран, она длилась более двух месяцев. В результате было задержано три миллиона грузов, среди которых были защитные маски для лица, респираторы, другие средства индивидуальной защиты, тесты, термометры, лекарства, дезинфицирующие средства и так далее.

«В ходе этой операции таможня Литвы в сотрудничестве с органами надзора за рынком не впустила более 254 тысяч единиц небезопасных масок и респираторов. Были предприняты попытки импортировать вышеупомянутые некачественные товары из Китая и Сингапура, а затем распространять их в Литовской Республике», – говорится в сообщении.

Литовские таможенники подчеркнули, что неоригинальные изделия и фармацевтические продукты представляют опасность для здоровья и жизни людей, не обеспечивают надлежащего лечения и препятствуют контролю за распространением заболевания.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ