Правящая партия Польши исключила Polexit

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Правящая партия Польши Право и справедливость приняла резолюцию О принадлежности Польши к Европейскому союзу и суверенитете Польской Республики. Как сообщила пресс-секретарь партии Анита Червиньская, резолюция исключает возможность выхода страны из ЕС.

«В связи с тем, что в последнее время появляется лживая информация о позиции PiS по вопросу о принадлежности Польши к ЕС, мы решили отнестись к этому вопросу при помощи резолюции», — сказала Червиньская.

«Мы однозначно связываем будущее Польши с принадлежностью к Европейскому Союзу, но это не означает, что мы должны соглашаться на прогрессирующий, не основанный на договоренностях, процесс ограничения суверенитета стран – членов», — добавила она. Червиньская подчеркнула, что в резолюции также говорилось о том, что «ЕС нуждается в глубоких изменениях».