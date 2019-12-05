  • Началась подписка на 2020 год!
default image
Правящие Литвы отказываются от налога на имущество банков

Подробнее...
default image
В Норвегии число мусульман практически удвоилось за последние 10 лет

Подробнее...
default image
В Турции депортировали иностранных террористов

Подробнее...
default image
Центр исследования геноцида: П. Цвирка активно сотрудничал с "советами"

Подробнее...
default image
Г.Науседа обсудил с Д.Трампом военные закупки у США

Подробнее...
default image
Президент Украины рассказал об ожиданиях от нормандского саммита

Подробнее...
default image
Предложение Финляндии по бюджету ЕС осложнит положение Литвы

Подробнее...
default image
После повышения акциза нагревательный табак подорожает на 33 центов

Подробнее...
default image
Финляндия хочет существенно изменить и осовременить бюджет ЕС

Подробнее...
default image
НАТО обновило планы обороны Балтийских стран и Польши

Подробнее...
default image
В Еврокомиссии заявили, что ЕС должен заняться собственной обороной

Подробнее...
default image
Саммит НАТО принял заявление по России

Подробнее...
default image
В.Томашевский: министр не утвердит договор об электрификации ж/д узла

Подробнее...
default image
Предлагается отменить обязательную охрану спикера сейма Литвы

Подробнее...
default image
ООН определила четкие задачи по спасению планеты

Подробнее...
default image
Мэрия Вильнюса рассматривает проект по национальному стадиону

Подробнее...
default image
Новые модели iPhone начнут представлять дважды в год

Подробнее...
default image
Л.Линкявичюс примет участие во встрече министров стран ОБСЕ

Подробнее...
default image
Начинаются испытания Каунасской когенерационной станции

Подробнее...
default image
Мелания Трамп украсила Белый дом к Рождеству

Подробнее...
TOP,Новости,Сейм Литвы,Экономика

Правящие Литвы отказываются от налога на имущество банков

Фото BFL/Паулюс Пяляцкис

Правящие настроены «похоронить» налог на банковское имущество и вместо него предлагают дополнительный налог на прибыль в размере 7%. Таким образом прибыль банков будет облагаться тарифом налога в 22%. 

Исключение будет применяться на долю прибыли до 2 млн евро – таким образом инициаторы пытаются добиться того, чтобы не росли проценты по кредитам или цены на прочие банковские услуги.

Министр финансов Вилюс Шапока сказал, что «этот вариант лучше», чем ранее предложенный налог на имущество банков. 

«Эта альтернатива не является дискриминирующей и повлечет за собой действительно меньше негативных последствий, поскольку связана с экономическим циклом», – сказал в четверг в сейме министр во время «правительственного часа». 

Член парламентского Комитета по бюджету и финансам Миколас Маяускас сказал BNS, что это предложение «значительно лучше, чем обложение налогом имущества банков». 

«Очевидно, что у банков есть ресурсы, и они могут внести дополнительные вклад в благосостояние государства, поскольку прибыльность литовских банков в два раза выше, чем банков, действующих в других странах еврозоны», – утверждает депутат.

По его словам в Латвии налог на прибыль составляет 20%, поэтому применение в Литве тарифа в 22% не выделит страну. 

Налог на банковское имущество предлагалось ввести на активы банков, кредитных уний и прочих кредитных учреждений,  превышающие 300 млн евро. 

афиша афиша афиша афиша

Оставьте свой комментарий

avatar
600