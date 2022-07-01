Правящие отвергли антиинфляционные меры оппозиции

По мнению А. Буткявичюса, снизить цены на топливо в Литве необходимо, так как это остановит общий рост цен на товары и услуги, повысит покупательную способность населения и снизит стимулы к покупке топлива в соседних странах.

Депутат Сейма сожалеет, что при голосовании правящие не одобрили увеличение суммы не облагаемых налогом доходов, установление нулевой ставки НДС на отопление, горячую воду, дрова, применение 9% НДС на электричество и газ, а также отсрочку на более длительный срок выбора независимого поставщика электроэнергии.

«В Литве резко растут цены на продукты питания, жилье, воду, электроэнергию, газ, транспортные услуги и топливо. Это делает жизнь людей все более и более трудной, тормозит развитие бизнеса. К сожалению, среди всех членов Евросоюза Литва последней рассматривает применение антиинфляционных мер. Похоже, правящие не видят людей и происходящего. Они в очередной раз показали, что не берут на себя политическую инициативу и ответственность за решение проблем, заботящих население», — говорит А. Буткявичюс.

В законопроекте предлагалось снизить акциз на 1 тыс. литров бензина с 466 до 359 евро, 1 тыс. литров дизельного топлива с 372 до 330 евро, а на нефть газ и углеводороды (кроме природного газа) с 304,10 до 125 евро за тонну. По словам парламентария, это соответствовало бы минимальной ставке акциза в Евросоюзе.

По данным портала Pricer.lt, цены на топливо в июне продолжали расти. Литр бензина А95 в среднем стоил 2,066 евро/л, дизеля – 1,978 евро/л. В тот же день, 16 июня, в Белостоке (Польша) цена бензина А95 и дизельного топлива составляла 1,652 евро/л. Различия между ценами на топливо в Литве и Польше весьма значительны.

В июне литр бензина марки А95 на АЗС Литвы подорожал на 0,25 евро (13,7%) по сравнению с маем и был на 0,82 евро (66,3%) дороже, чем в июне прошлого года.

В июне литр дизельного топлива на литовских заправках подорожал на 0,19 евро (10,9%) по сравнению с маем и был на 0,85 евро (74,7%) дороже, чем в июне прошлого года.

Фото BNS/Ирмантаса Гялунаса